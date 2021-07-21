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Ученые из Дании раскрыли секрет последнего ужина «болотного человека»
Общество
Ученые из Дании раскрыли секрет последнего ужина «болотного человека»
wikipedia.org  /  Grönneger 1 / CC BY-SA 3.0

Копенгаген, 21 июля. Мумию «болотного человека» изучили специалисты из Дании во главе с Ниной Хельт Нильсен из музея Силькеборга. Анализ показал детали рациона древнего человека.

Возраст исследуемой мумии составляет порядка 2400 лет. Ее обнаружили на территории Дании в 1950 году, а мумификация произошла естественным образом в болотных условиях. Человека повесили в возрасте примерно 40 лет, а тело бросили в болото. Эксперты провели анализ кишечника и толстой кишки мумии, что позволило определить его рацион питания, в который входили вареные злаки и рыба.

Современные технологии помогли установить и последний прием пищи. Это была каша из ячменя, льна и семян особого растения — персикарии. Иногда мужчина ел рыбу, в основном угря, а также плохо прожаренное мясо.

Ранее сообщалось, что при строительстве моста в Калининграде обнаружили руины старого Кенигсберга. Ценная археологическая находка представляет собой стену Кнайпхофа.

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раскопки мумия биологи
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