Ученые из Дании раскрыли секрет последнего ужина «болотного человека»

Копенгаген, 21 июля. Мумию «болотного человека» изучили специалисты из Дании во главе с Ниной Хельт Нильсен из музея Силькеборга. Анализ показал детали рациона древнего человека.

Возраст исследуемой мумии составляет порядка 2400 лет. Ее обнаружили на территории Дании в 1950 году, а мумификация произошла естественным образом в болотных условиях. Человека повесили в возрасте примерно 40 лет, а тело бросили в болото. Эксперты провели анализ кишечника и толстой кишки мумии, что позволило определить его рацион питания, в который входили вареные злаки и рыба.

Современные технологии помогли установить и последний прием пищи. Это была каша из ячменя, льна и семян особого растения — персикарии. Иногда мужчина ел рыбу, в основном угря, а также плохо прожаренное мясо.

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