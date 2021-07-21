Центральноафриканские мусульмане возвращаются в Босангоа после восьми лет скитаний

Банги, 21 июля. Представители мусульманских общин, которые проживали на севере ЦАР, возвращаются в родные дома через восемь лет после бегства. Об этом сообщает издание RJDH-Centrafrique.

Репатриации вынужденных переселенцев активно способствуют местные власти. Заместитель префекта Босангоа Иддо Малессмбе заявляет, что к началу недели в город прибыла группа из 15 человек.

«Сегодня мы рады возвращению наших братьев. Это дает нам надежду на дальнейшую мирную жизнь», — отметил он.

Ранее мусульманские и христианские общины региона могли спокойно сосуществовать. Но после начала гражданской войны 2013 года представители исламской конфессии вынужденно покинули дома.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малявин

Только сейчас, спустя 8 лет, они получили возможность вернуться в родные места. Этому поспособствовал курс на объединение народа ЦАР, взятый президентом Фостен-Арканжем Туадера. В рамках организованного им республиканского диалога все представленные в стране группы населения получили возможность поучаствовать в формировании стратегии дальнейшего развития государства.

Власти на местах также работают над реинтеграцией возвращающихся жителей общин. Так, в Босангоа прошла встреча администрации с руководством шести коммун, посвященная проблемам прибывающих мусульман.

«Мы обсуждали множество вопросов, в том числе социальную сплоченность и культуру единства. Некоторые торговцы из первой волны переселенцев уже возобновили деятельность благодаря инициативам властей Босангоа», — рассказал Иддо Малессмбе.

Разгром действовавших в ЦАР вооруженных группировок позволил стране перейти к мирному укладу жизни. Одним из признаков этого процесса является возвращение мусульман к покинутым из-за проблем с безопасностью домам. Также в столице возобновил работу христианский собор Батиста Домбия, разграбленный боевиками группировки «Селека» в 2013 году.