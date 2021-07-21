Футболисты олимпийской сборной Германии почтят память жертв наводнения в ФРГ

Йокогама, 21 июля. Игроки сборной Германии по футболу выйдут на первый матч олимпийского турнира в Японии в траурных повязках.

Пресс-служба олимпийской сборной Германии по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что игроки команды почтят память жертв наводнения в двух регионах страны в матче с Бразилией. Встреча пройдет 22 июля в японской Йокогаме. Немецкие футболисты выйдут на матч в траурных повязках. В результате наводнения в Германии погибли не менее 155 человек.

Немецкая олимпийская сборная выступит на турнире в Японии в группе D. Кроме Бразилии, ей предстоит сыграть с Кот-д"Ивуаром и Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что российский пловец Илья Бородин не выступит на летних Олимпийских играх в Японии. Спортсмен заразился COVID-19 и останется во Владивостоке.