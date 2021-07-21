Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:05
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
Стала известна последняя информация о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
18:57
Происшествия
Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге
18:55
Общество
Обратившийся к Путину блогер подозревает «Омский каучук» в покупке постов в соцсетях
Все новости

Футболисты олимпийской сборной Германии почтят память жертв наводнения в ФРГ

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:29
Спорт
Футболисты олимпийской сборной Германии почтят память жертв наводнения в ФРГ
Global Look Press  /  Marc Schueler via www.imago-imag/www.imago-images.de

Йокогама, 21 июля. Игроки сборной Германии по футболу выйдут на первый матч олимпийского турнира в Японии в траурных повязках.

Пресс-служба олимпийской сборной Германии по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что игроки команды почтят память жертв наводнения в двух регионах страны в матче с Бразилией. Встреча пройдет 22 июля в японской Йокогаме. Немецкие футболисты выйдут на матч в траурных повязках. В результате наводнения в Германии погибли не менее 155 человек.

Немецкая олимпийская сборная выступит на турнире в Японии в группе D. Кроме Бразилии, ей предстоит сыграть с Кот-д"Ивуаром и Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что российский пловец Илья Бородин не выступит на летних Олимпийских играх в Японии. Спортсмен заразился COVID-19 и останется во Владивостоке.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Футболисты олимпийской сборной Германии почтят память жертв наводнения в ФРГ
футбол германия траур ои-2020 олимпийский турнир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru