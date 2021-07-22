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Политолог объяснил, почему военный конфликт между Украиной и Россией невозможен
Весь мир
Политолог объяснил, почему военный конфликт между Украиной и Россией невозможен
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Реальный вооруженный конфликт между Киевом и Москвой невозможен в силу того, что Украина — это страна больших интенций к плотским удовольствиям. Так считает политолог и профессор Дмитрий Выдрин. В беседе ФАН он рассказал, что Украина — плотская страна, где подобные ценности обретают вид сакральных, философских.

«Сало для украинцев — это же не только источник калорий, это еще и источник национальной психологии. Это — не гастрономия. Это уже — философия жизни. Так вот, исповедуя такую философию жизни, очень сложно пойти на какие-то метафизические риски в виде войны, страданий. Всегда найдутся какие-то люди, которые порвут на себе одежду и скажут: «А я за что-то свое сакральное пойти [воевать] готов!» — но таких людей — абсолютное меньшинство. А для того, чтобы набрать критическую мобилизационную массу, надо тех людей, которые сидят за столом, заставить пойти», — считает Выдрин.

Также политолог подчеркивает: военный потенциал Украины значительно уступает российскому. Он упомянул, что над соседней страной в последнее время стоят кураторы, диктующие правительству, какие шаги и в какой момент необходимо совершать. Что же касается вероятности вооруженного конфликта между Россией и Западом, политолог заявляет, что он — вообще невозможен.

«Консолидированный Запад никогда не воюет со странами одного с ним технологического уровня или стоящими на уровень ниже. Он всегда воюет только с теми странами, которые на два-три технологических уровня ниже. Поэтому операция российских ВКС в Сирии, где было применено оружие одного технологического уровня с США и даже немного выше, была для Запада шоком. Война — абсолютно невозможна, даже в философском смысле. Это противоречит всем философским концепциям Запада», — обосновал свою точку зрения эксперт.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, что Украина намерена отказаться от евроинтеграции. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил: если Запад захочет подружиться с Россией, Украина развернется на Восток.

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