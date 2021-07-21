Петербуржец получил перелом основания черепа во время эпилептического припадка

Санкт-Петербург, 21 июля. Житель Северной столицы получил тяжелые травмы во время приступа эпилепсии, который произошел у него во время разгрузки стройматериалов.

Все произошло вечером 20 июля на Рыбацком проспекте. В дежурную часть 45-го отдела полиции поступил звонок из больницы на улице Костюшко. Сообщалось о госпитализации мужчины 1981 года рождения. При поступлении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и прочие увечья. Его состояние оценивалось как тяжелое. После проведения операции пациента переместили в отделение реанимации.

По словам очевидцев, мужчина приехал на своем автомобиле к парадной одного из домов и начал выгружать строительные материалы. В один момент ему стало плохо, он упал, после чего начался эпилептический припадок.

РИАМО ранее сообщало о серьезной дорожной аварии с участием мотоцикла, которая произошла в Зеленоградском округе российской столицы. По предварительным данным, травмы получили два человека.