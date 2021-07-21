Обратившийся к Путину блогер подозревает «Омский каучук» в покупке постов в соцсетях

Администраторам популярных омских пабликов в соцсетях поступают предложения размещать за деньги посты о безвредности местного производства синтетического каучука и об отсутствии нарушений природоохранного законодательства. Об этом в интервью ФАН сообщил омский блогер Владимир Лифантьев, известный так же, как Орис Брут.

Ранее он стал участником прямой линии с Владимиром Путиным, и обратился к президенту с просьбой помочь решить проблему большого количества вредных выбросов в городе и указал на неустранение предприятиями нарушений природоохранного законодательства.

В частности, по словам Лифантьева, нарушение, выявленное Росприроднадзором на предприятии «Омский каучук», не устраняется в течение девяти лет.

В мае специалисты Росприроднадзора внепланово посетили завод и обнаружили, по словам главы ведомства Светланы Радионовой, «непростительно много нарушений», как вновь выявленных, так и тех, по которым уже были выданы предписания об устранении.

«Омский каучук» прямо сейчас пытается купить в омских пабликах посты с примерно таким текстом, что большая часть замечаний Росприроднадзора к «предприятию касаются оформления документов. Об этом якобы во время федерального проекта «Зеленая линия» заявил Александр Данилов, эксперт горного университета — а мы живем в степи — эколог-аудитор, геолог, кстати, по образованию», — рассказал Владимир Лифантьев.

Омский блогер сам администрирует несколько пабликов в социальных сетях, посвященных проблемам экологии. Кроме того, он находится на связи с администраторами популярных омских групп. По его словам, от них ему стало известно о подобных предложениях. В частности, на одном из скриншотов, которые оказались в распоряжении ФАН, речь, действительно, идет о проведенной модернизации производства «Омского каучука» и чисто формальных нарушениях, выявленных Росприроднадзором.

Prt Scr vk.com /

«Оказалось, не так уж страшен черт (зачеркнуто) завод… Почему мы должны говорить, что какие-то риски есть, если проведена оценка воздействия. На сегодняшний день бОльшая часть замечаний от Росприроднадзора вызвана некорректным ведением разрешительной документации, это вопрос сугубо технический. Что касается конкретного цеха производства фенолацетона…это вопрос разночтения документации, юридический вопрос. Не вопрос экологии», — сообщается от имени эксперта Александра Данилова в предлагаемом к публикации тексте.

В ответ на отказ администратора паблика брать этот материал для размещения некая Алла Старкова, чей профиль «ВКонтакте» закрыт, как следует из скриншота, предлагает подобные посты в другом формате, в том числе за деньги.

«Они пытаются здесь рассказать, что установка, которая взорвалась в 2014 году, вместо которой в 2019 году построили новую и без разрешительных документов запустили, ни разу не опасная и все претензии Светланы Геннадьевны Радионовой — а она лично сама у себя в Instagram про это все писала — это все просто юридические придирки. А фенол с 2019 года просто так у нас в Омске фиксируется», — пояснил Лифантьев.

В пресс-службе группы компаний «Титан», которой принадлежит завод «Омский каучук», не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть возможную связь предприятия с распространением этих публикаций. Однако указанный в тексте на скриншоте эксперт действительно существует и, если верить публикациям в социальных сетях предприятия, действительно посещал омский завод.

«Александр Данилов, заместитель заведующего кафедрой геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета, кандидат технических наук, внешний эксперт Группы компаний «Титан», отметил завод «Омский каучук» как позитивный пример решения взаимосвязанных экологических и экономических вопросов», — говорится в одном из постов компании от декабря 2020 года.

При этом в публикации ничего не говорится о формальном характере регулярно выявляемых Росприроднадзором нарушений на предприятии. Между тем по итогам обращения омичей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным 12 июля следственные органы возбудили уголовные дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в отношении должностных лиц АО «Омский каучук» и о халатности — в отношении сотрудников Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

А 21 июля в Омск с рабочей поездкой посетил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Вопросы экологической безопасности он назвал в числе проблем, требующих прокурорского реагирования.