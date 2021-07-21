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Оставшихся без матери детенышей манулов выкормили в этномузее Забайкалья
Общество
Оставшихся без матери детенышей манулов выкормили в этномузее Забайкалья
нашэтномузей.рф  /  Этнографический музей народов Забайкалья / нашэтномузей

Чита, 21 июля. Детенышей манула, которые остались без матери, выходили сотрудники Этнографического музея народов Забайкалья. Малыши стали сиротами, когда им было всего десять дней.

Первый месяц как малышам, так и работникам, дался очень тяжело. У сотрудников это был первый опыт выхаживания животных в таком юном возрасте. В течение трех недель за котятами ухаживала жительница Мухоршибирского района. Затем они попали в этнографический музей. Маленькие манулы тяжело перенесли разлуку с приемной матерью и смену питания. У детенышей наблюдались отставание от нормы в весе и слабый иммунитет. Однако необходимого корма в Бурятии и соседних регионах не было. Тогда помогли люди из разных городов, которые готовы были закупать и отправлять корм в Забайкалье.

Теперь Аглая, Прасковья и Брунгильда, так назвали детенышей, набрали вес и стали развиваться. Они активно исследуют окружающий мир и переходят на мясной рацион, как и положено хищникам. Манулов оставят в зоопарке при музее, поскольку они не получили необходимых навыков для дикой природы и не смогут в ней выжить.

Жительница Ноябрьска ранее спасла от неминуемой гибели маленьких бельчат. Многие белки в юном возрасте оказываются в опасности.

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