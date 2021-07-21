Оставшихся без матери детенышей манулов выкормили в этномузее Забайкалья

Чита, 21 июля. Детенышей манула, которые остались без матери, выходили сотрудники Этнографического музея народов Забайкалья. Малыши стали сиротами, когда им было всего десять дней.

Первый месяц как малышам, так и работникам, дался очень тяжело. У сотрудников это был первый опыт выхаживания животных в таком юном возрасте. В течение трех недель за котятами ухаживала жительница Мухоршибирского района. Затем они попали в этнографический музей. Маленькие манулы тяжело перенесли разлуку с приемной матерью и смену питания. У детенышей наблюдались отставание от нормы в весе и слабый иммунитет. Однако необходимого корма в Бурятии и соседних регионах не было. Тогда помогли люди из разных городов, которые готовы были закупать и отправлять корм в Забайкалье.

Теперь Аглая, Прасковья и Брунгильда, так назвали детенышей, набрали вес и стали развиваться. Они активно исследуют окружающий мир и переходят на мясной рацион, как и положено хищникам. Манулов оставят в зоопарке при музее, поскольку они не получили необходимых навыков для дикой природы и не смогут в ней выжить.

Жительница Ноябрьска ранее спасла от неминуемой гибели маленьких бельчат. Многие белки в юном возрасте оказываются в опасности.