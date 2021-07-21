Путин потребовал от ФАС усилить мониторинг продуктовых цен

Москва, 21 июля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет усилить контроль за стоимостью базовых продуктов.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал от антимонопольной службы более тщательного мониторинга за ситуацией с ценами в торговых сетях. Об этом пишет РИА Новости.

Представители правительства России докладывают главе государства о положении дел на внутреннем рынке. Путин отдельно поднял вопрос базовых продуктов или «борщевого набора». Президент подчеркнул, что тема уже поднималась неоднократно.