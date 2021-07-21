Голикова объяснила, как часто нужно будет проходить ревакцинацию от коронавируса

Москва, 21 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно будет проходить раз в год после того, как в стране удастся достичь коллективного иммунитета.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с правительством. Как только среди населения страны сформируется коллективный иммунитет, повторную прививку можно будет делать не чаще раза в год.

Голикова ранее отметила, что коллективный иммунитет может сформироваться уже в 17 субъектах России в ближайшее время. В число этих регионов входят Москва и Северная столица.