Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:09
19:07
Весь мир
Министр юстиции ЦАР предупредил о масштабных реформах судебной системы страны
19:05
Происшествия
Полицейские оцепили два банка и торговый центр в Смоленске
19:05
Общество
Власти Чили разрешили экстренное применение вакцины «Спутник V»
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
ФАН узнал последние подробности о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
Все новости

Голикова объяснила, как часто нужно будет проходить ревакцинацию от коронавируса

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:32
Общество
Голикова объяснила, как часто нужно будет проходить ревакцинацию от коронавируса
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 21 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно будет проходить раз в год после того, как в стране удастся достичь коллективного иммунитета.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с правительством. Как только среди населения страны сформируется коллективный иммунитет, повторную прививку можно будет делать не чаще раза в год.

Голикова ранее отметила, что коллективный иммунитет может сформироваться уже в 17 субъектах России в ближайшее время. В число этих регионов входят Москва и Северная столица.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Голикова объяснила, как часто нужно будет проходить ревакцинацию от коронавируса
иммунитет голикова коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru