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Ракета-носитель «Протон-М» доставит модуль «Наука» на МКС

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:09
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» доставит модуль «Наука» на МКС
NASA  /  Aubrey Gemignani

Москва, 21 июля. Ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, модуль будет доставлен на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на 29 июля. Новый модуль, как ожидается, позволит нарастить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента МКС.

Ранее Роскосмос синхронизировал время запуска модуля «Наука» с данными NASA. Первоначально планировалось запустить ракету-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур на четыре минуты раньше. Теперь все сроки приведены в соответствие между ведомствами.

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мкс роскосмос байконур
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