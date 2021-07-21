Ракета-носитель «Протон-М» доставит модуль «Наука» на МКС

Москва, 21 июля. Ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, модуль будет доставлен на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на 29 июля. Новый модуль, как ожидается, позволит нарастить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента МКС.

Ранее Роскосмос синхронизировал время запуска модуля «Наука» с данными NASA. Первоначально планировалось запустить ракету-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур на четыре минуты раньше. Теперь все сроки приведены в соответствие между ведомствами.