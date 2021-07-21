«Не буду называть регион»: Путин возмутился информацией об отказе в вакцинации россиянину

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны лично и постоянно контролировать ход вакцинации против коронавирусной инфекции.

Российский лидер подчеркнул, что он не будет называть регион, где желающим отказали в вакцинации из-за якобы нехватки препаратов. Президент отметил, что он получает информацию от людей, которые приходят в прививочный пункт и там им отказывают в выполнении процедуры. Он отметил, что вакцина всегда есть на складе, поэтому губернаторы лично должны заниматься вопросами вакцинации против COVID-19.

Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин остался недоволен информированием населения о важности вакцинации. Он отметил, что главы регионов могут вводить дополнительные меры по прививочной кампании.