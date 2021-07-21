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Внучка Валерии произнесла первое слово
Шоу-бизнес
Внучка Валерии произнесла первое слово
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 21 июля. Внучка популярной певицы Валерии Селин произнесла первое слово. О достижениях ребенка рассказал отец малютки Арсений Шульгин.

Молодой отец поделился на своей странице в Instagram трогательным роликом, на котором было запечатлено важное событие в жизни Селин: девочка произнесла первое слово. Малышка порадовала родителей, пролепетав обращение к маме.

«А еще мы научились говорить: «Мама». И теперь весь день у нас дома: «Мамамама». Тут Селинка говорит: «Мама, я хочу уже спать»», — подписал ролик Шульгин.

Валерия стала бабушкой в январе этого года. Несмотря на свой возраст, девочка уже успела побывать за границей. Весной супруга Шульгина Лиана путешествовала с Селин в Дубай, пишет «Вечерняя Москва».

Певица неоднократно говорила, что в восторге от хлопот с ребенком. Ей и ее супругу Иосифу Пригожину нравится нянчиться с малышкой. Артистка поет вместе с внучкой песни, а та с открытым ртом слушает ее и наслаждается вокалом бабушки. В начале июля Селин исполнилось полгода.

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Валерия певица внучка
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