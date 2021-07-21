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Абрамченко заявила о достаточном предложении гречневой крупы на рынке

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:05
Экономика
Абрамченко заявила о достаточном предложении гречневой крупы на рынке
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 21 июля. Российский внутренний рынок достаточно насыщен в этом сегменте, уверяет вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Вице-премьер рассказывала о состоянии продуктового рынка страны на совещании с главой государства.

«Население РФ полностью обеспечено гречневой крупой, рынок не испытывает дефицита», — сказала она.

Абрамова прокомментировала и цены на овощи. Она считает, что уже к сентябрю их стоимость существенно снизится. Торговые сети готовы к сотрудничеству — они предоставят оперативный доступ к информации по закупочным ценам.

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дефицит абрамченко гречневая крупа
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