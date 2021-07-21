Испанская полиция арестовала британца, обвиняемого во взломе аккаунтов в Twitter

Нью-Йорк, 21 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Джозефа О'Коннера. Он обвиняется во взломе аккаунтов в Twitter в 2020 году.

Гражданин Соединенного Королевства был арестован в Эстепоне. В результате его действий были взломаны более 130 учетных записей, среди них были известные люди — политики, чиновники и артисты.

Молодого человека также обвиняют в получении доступа к компьютеру с намерением вымогательства. Также стражи порядка уличили его в нескольких случаях киберпреступлений.

Ранее россиян предупредили о хакерских атаках. По мнению экспертов, самые опасные угрозы — вирусные заражения и вирусные шифровальщики, которые сейчас активно распространяются, сообщало Deita.