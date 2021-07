Российские геологи подписали контракт на картографическое исследование ЦАР

Банги, 21 июля. Представители российской компании РОСГЕО посетили с рабочим визитом столицу ЦАР. Руководитель делегации Алексей Девяткин обсудил с министром геологии ЦАР Руфином Бенаном Бельтонгу развитие дальнейшего сотрудничества.

Также представителей компании принял президент республики Фостен-Арканж Туадера.

#CentralAfricanRepublic #Russian



On July 13, the delegation of the Russian public limited company ZARUBEZHGEOLOGIA, the filial of the public company ROSGEO, headed by Mr. Alexey S. Desyatkin, arrived in Bangui. pic.twitter.com/gClLEafTnn