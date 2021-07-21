Российские геологи подписали контракт на картографическое исследование ЦАР

Банги, 21 июля. Представители российской компании РОСГЕО посетили с рабочим визитом столицу ЦАР. Руководитель делегации Алексей Девяткин обсудил с министром геологии ЦАР Руфином Бенаном Бельтонгу развитие дальнейшего сотрудничества.
Также представителей компании принял президент республики Фостен-Арканж Туадера.
«Российские геологи помогут центральноафриканскому народу лучше узнать о богатствах недр и примут участие в их освоении», — заявил национальный лидер.
#CentralAfricanRepublic #Russian— Centrafrique-Info (@RCA_Info) July 20, 2021
On July 13, the delegation of the Russian public limited company ZARUBEZHGEOLOGIA, the filial of the public company ROSGEO, headed by Mr. Alexey S. Desyatkin, arrived in Bangui. pic.twitter.com/gClLEafTnn
По итогам встречи стороны подписали контракт на оказание услуг по проведению картографических исследований Центральноафриканской Республики.
В апреле текущего года министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Центральноафриканской Республики посетил Москву. Он рассказал российским партнерам о крупных проектах, которые собирается реализовать Туадера.
Особое внимание было уделено возведению гидроэлектростанций и прокладке железных дорог. Контракт на геологические услуги станет первым шагом в их реализации.