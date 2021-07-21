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Российские геологи подписали контракт на картографическое исследование ЦАР
Весь мир
Российские геологи подписали контракт на картографическое исследование ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 21 июля. Представители российской компании РОСГЕО посетили с рабочим визитом столицу ЦАР. Руководитель делегации Алексей Девяткин обсудил с министром геологии ЦАР Руфином Бенаном Бельтонгу развитие дальнейшего сотрудничества.

Также представителей компании принял президент республики Фостен-Арканж Туадера.

«Российские геологи помогут центральноафриканскому народу лучше узнать о богатствах недр и примут участие в их освоении», — заявил национальный лидер.

По итогам встречи стороны подписали контракт на оказание услуг по проведению картографических исследований Центральноафриканской Республики.

В апреле текущего года министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Центральноафриканской Республики посетил Москву. Он рассказал российским партнерам о крупных проектах, которые собирается реализовать Туадера.

Особое внимание было уделено возведению гидроэлектростанций и прокладке железных дорог. Контракт на геологические услуги станет первым шагом в их реализации.

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