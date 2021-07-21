Российские геологи подписали контракт на картографическое исследование ЦАР

Банги, 21 июля. Представители российской компании РОСГЕО посетили с рабочим визитом столицу ЦАР. Руководитель делегации Алексей Девяткин обсудил с министром геологии ЦАР Руфином Бенаном Бельтонгу развитие дальнейшего сотрудничества.

Также представителей компании принял президент республики Фостен-Арканж Туадера.

«Российские геологи помогут центральноафриканскому народу лучше узнать о богатствах недр и примут участие в их освоении», — заявил национальный лидер.

#CentralAfricanRepublic #Russian



On July 13, the delegation of the Russian public limited company ZARUBEZHGEOLOGIA, the filial of the public company ROSGEO, headed by Mr. Alexey S. Desyatkin, arrived in Bangui. pic.twitter.com/gClLEafTnn — Centrafrique-Info (@RCA_Info) July 20, 2021

По итогам встречи стороны подписали контракт на оказание услуг по проведению картографических исследований Центральноафриканской Республики.

В апреле текущего года министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Центральноафриканской Республики посетил Москву. Он рассказал российским партнерам о крупных проектах, которые собирается реализовать Туадера.

Особое внимание было уделено возведению гидроэлектростанций и прокладке железных дорог. Контракт на геологические услуги станет первым шагом в их реализации.