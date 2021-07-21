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Голикова назвала темпы вакцинации от коронавируса активными

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:44
Общество
Голикова назвала темпы вакцинации от коронавируса активными
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 21 июля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции в России, а также назвала количество привитых граждан.

По ее словам, в России первый компонент вакцины поставили 33,6 млн человек, а полностью процедуру вакцинации прошли 22,6 млн граждан. Голикова отметила, что среди россиян меньше всего прививаются граждане в возрасте от 18 до 29 лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее объявила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от коронавируса. Она отметила, что россияне вакцинируются активными темпами.

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Татьяна Голикова россия вакцинация
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