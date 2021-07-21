Тарханов поддержал возможное назначение Бердыева на пост тренера сборной России

Москва, 21 июля. Экс-тренер сборной России Александр Тарханов считает, что Курбан Бердыев должен возглавить национальную команду по футболу после ухода Станислава Черчесова.

Представители РФС продолжают поиск нового тренера сборной России по футболу, который будет готовить команду к отборочным матчам ЧМ-2022. Пост наставника могут занять несколько известных специалистов, в том числе Курбан Бердыев.

В интервью «Радио 1» бывший тренер сборной России Александр Тарханов объяснил, почему поддерживает возможное назначение экс-тренера казанского «Рубина» и «Ростова».

«Он тренировал и «Рубин», и «Ростов» хорошо, и в Европе неплохо смотрелся, «Барселону» обыгрывал. Я думаю, опыт у него есть. Может, опыта за сборную нет, но я думаю, что он может справиться», — отметил бывший наставник сборной России.

В июле пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Под руководством 57-летнего специалиста национальная команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе B. Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Игра против Хорватии состоится в столичных «Лужниках».

Ранее полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин был арендован калининградской «Балтике». В прошлом сезоне он принял участие в пяти матчах РПЛ.