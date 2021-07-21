Парад ко Дню ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей в связи с распространением COVID-19

Санкт-Петербург, 21 июля. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге будет проводиться без зрителей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Решение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Присутствие большого количества зрителей на параде несет высокие риски, отмечает глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — сказала она.

Ранее сообщалось, что первая тренировка главного военно-морского парада прошла в Финском заливе 7 июля. В торжествах примут участие корабли противоминной обороны нового поколения, включая патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера «Грачонок».