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Парад ко Дню ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей в связи с распространением COVID-19

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:54
Армия
Парад ко Дню ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей в связи с распространением COVID-19
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 21 июля. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге будет проводиться без зрителей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Решение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Присутствие большого количества зрителей на параде несет высокие риски, отмечает глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — сказала она.

Ранее сообщалось, что первая тренировка главного военно-морского парада прошла в Финском заливе 7 июля. В торжествах примут участие корабли противоминной обороны нового поколения, включая патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера «Грачонок».

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