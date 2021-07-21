Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:08
19:07
Весь мир
Министр юстиции ЦАР предупредил о масштабных реформах судебной системы страны
19:05
Происшествия
Полицейские оцепили два банка и торговый центр в Смоленске
19:05
Общество
Власти Чили разрешили экстренное применение вакцины «Спутник V»
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
ФАН узнал последние подробности о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
Все новости

Старт перехода регионов РФ на платформу «Гостех» ожидается в мае 2022 года

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:53
Экономика
Старт перехода регионов РФ на платформу «Гостех» ожидается в мае 2022 года
unsplash.com  /  Luke Peters

Москва, 21 июля. Регионы к маю 2022 года предоставят план перехода на информационную систему организации госуправления «Гостех», сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Платформа «Гостех» нацелена на создание информационных систем и сервисов как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и даже муниципалитетов, обратил внимание зампредседателя правительства. Целесообразность создания новых региональных информационных систем субъектам РФ необходимо оценить до декабря текущего года, а к маю следующего — разработать планы-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех».

Чернышенко обратил внимание, что в основном в регионах используются местные разработки в сфере государственных информационных систем, их насчитывается свыше тысячи. В то же время до 85% функционала в этих разработках дублируется, сообщает ИА «ГОСНОВОСТИ». По мнению вице-премьера, управление и взаимодействие власти и общества станет упрощеннее с единой системой.

Создание центра кибербезопасности для облачных госсистем предлагается внести в перечень целей нацпрограммы «Цифровая экономика».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Старт перехода регионов РФ на платформу «Гостех» ожидается в мае 2022 года
госуправление чернышенко гостех
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru