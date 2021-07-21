Старт перехода регионов РФ на платформу «Гостех» ожидается в мае 2022 года

Москва, 21 июля. Регионы к маю 2022 года предоставят план перехода на информационную систему организации госуправления «Гостех», сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Платформа «Гостех» нацелена на создание информационных систем и сервисов как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и даже муниципалитетов, обратил внимание зампредседателя правительства. Целесообразность создания новых региональных информационных систем субъектам РФ необходимо оценить до декабря текущего года, а к маю следующего — разработать планы-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех».

Чернышенко обратил внимание, что в основном в регионах используются местные разработки в сфере государственных информационных систем, их насчитывается свыше тысячи. В то же время до 85% функционала в этих разработках дублируется, сообщает ИА «ГОСНОВОСТИ». По мнению вице-премьера, управление и взаимодействие власти и общества станет упрощеннее с единой системой.

Создание центра кибербезопасности для облачных госсистем предлагается внести в перечень целей нацпрограммы «Цифровая экономика».