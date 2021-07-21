Бонди, 21 июля. Власти Франции возбудили уголовное дело по факту избиения полицейскими 14-летнего цыганского мальчика Габриэля Джордевича. После стычки с жандармами он едва не лишился глаза. Российский Фонд борьбы с репрессиями(ФБР) сообщил в своем официальном Telegram-канале, что взялся за изучение дела жертвы полицейского насилия.

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Подросток был задержан полицейскими 25 мая 2020 года за попытку вместе с другом украсть мотороллер. Далее, со слов мальчика, правоохранители надели на него наручники, поставили на колени и избили. Позже несовершеннолетнего доставили в полицейский участок, а оттуда в больницу где у него констатировали перелом верхней челюсти и травму левого глаза. Чтобы сохранить зрение, ребенку потребовалась срочная операция.

«Конечно, красть мотороллер было глупо, но то, что они сделали со мной… их было четверо. Один из них надел на меня наручники и уперся коленями мне в спину. Женщина держала меня за ноги, а бородатый полицейский пинал меня в лицо», — рассказал Джордевич.

Семья Джорджевича подала иск против офицеров, участвовавших в жестоком нападении, и требует справедливого расследования.

«Я бы предпочла, чтобы они арестовали его и отправили в тюрьму, а не издевались над ним таким образом», — сказала его мать

Дело также дошло до министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, который пообещал, что по нему будет проведено расследование внутренней службой безопасности.

«Это ненормально, что 14-летний мальчик или кто-то еще пострадал во время ареста. Есть два объяснения: молодого человека и полицейских, и они полностью противоречат друг другу. Не мне решать, что правильно», — заявил Кастанер.

Roma boy 'kicked in face' highlights French police brutality claims https://t.co/bUGwtZI5Vb — Guardian news (@guardiannews) June 9, 2020

29 апреля 2021 года было возбуждено судебное расследование по факту «умышленного насилия со стороны лица, обладающего государственной властью».

Этим случаем полицейского произвола также занялся российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Сотрудники ФБР обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и премьер-министру Франции Жану Кастексу. Они считают случай с Габриэлем Джордевичем очевидным примером полицейского насилия во Франции и готовы при необходимости оказать правовую и информационную помощь семье мальчика.