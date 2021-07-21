Донбасс сегодня: ВСУ фальсифицируют данные о потерях, офицеры ООС боятся посещать позиции

Донбасс, 21 июля. Армия Киева бьет по ДНР из тяжелых минометов. Волонтеры вывозят оружие и боеприпасы из зоны ООС. Офицеры ВСУ боятся инспектировать позиции передовых бригад. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска 10 раз обстреляли районы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР зафиксировано шесть обстрелов с применением тяжелых минометов калибром 120 мм, противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В ЛНР сообщают о четырех обстрелах за сутки с применением гранатометов и стрелкового оружия. Один защитник республики получил ранения.

Луганское управление народной милиции сообщает об использовании силовиками 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ транспорта СЦКК для подвозки боеприпасов на позиции. В районы Новолуганского, Троицкого и Светлодарска гуманитарный транспорт доставляет мины к 120-мм и 82-мм минометам. В связи с этим в оборонном ведомстве ЛНР не исключают проведение противником провокаций.

ВСУ фальсифицируют данные о потерях

Командование украинской армии продолжает выдавать небоевые потери за боевые, свидетельствуют данные разведки армейского корпуса ДНР. Так, полученные младшим сержантом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ осколочные ранения на учебных метаниях гранат командир бригады представил как результат агрессии со стороны дончан.

В целом эта практика широко распространена в передовых частях украинской армии. Дело в том, что за потери личного состава, случившиеся не во время выполнения боевых задач, украинские командиры получают взыскания и штрафы. К тому же страдает и репутация самих вооруженных сил, которые, по высказываниям киевских политиков, без пяти минут перейдут на стандарты НАТО.

facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

Волонтеры вывозят оружие и боеприпасы из зоны ООС

Поток оружия и боеприпасов из зоны силовой операции не прекращается ни на день. Как правило, ключевым звеном контрабанды являются так называемые волонтеры, выполняющие роль посредников в схеме поставок военного имущества радикальным группировкам. Разведка ДНР сообщает о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины в прифронтовом Дзержинске членов волонтерской организации. При себе у добровольцев было два автомата и более тысячи патронов, которые, по данным СБУ, волонтеры приобрели у военных 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Оружие и патроны предназначались для перепродажи в Ивано-Франковске членам запрещенной в России группировки ОУН-УПА1.

Офицеры ВСУ боятся инспектировать позиции передовых бригад

Хаотичное минирование украинскими силовиками районов дислокации и прилегающей местности вызывает опасения и у самих командиров вышестоящих штабов, сообщают в луганском управлении народной милиции. Офицеры штаба северной оперативно-тактической группировки ВСУ отказались вживую инспектировать позиции 30-й механизированной бригады и запросили у комбрига беспилотный аппарат для контроля и оценки обстановки. Причина отказа банальна — отсутствие в бригаде актуальных карт минных полей и боязнь штабных офицеров подорваться при обследовании позиций на предмет контроля качества маскировочных мероприятий.

1 Организация запрещена на территории РФ.