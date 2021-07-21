Американцы приравняли российский Су-75 к F-35

Москва, 21 июля. Легкий тактический самолет (ЛТС) российского производства Cу-75, который известен под прозвищем Checkmate («Шах и мат»), отнесли к тому же классу истребителей, что и легендарного «американца» — однодвигательного самолета пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом пишет профильное издание Air Force Magazine.

В американском издании также отмечается, что ЛТС напоминает еще один истребитель из США — американский X-32, проигравший в свое время по тендеру F-35 Lightning II и YF-23.

Стоит отметить, что Checkmate оборудован большим подфюзеляжным воздухозаборником, аналог которого есть и у X-32, а также коротким треугольным крылом со срезанными концами, которое немного не дотягивается до хвоста. Такая конструкция напоминает дизайн YF-23.

Военные эксперты задаются вопросом: способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35? Как сообщает Air Force Magazine, модификационные устройства, использованные в Су-75, по большей части заимствованы у российского истребителя пятого поколения Су-57. Это каплевидный фонарь, откидывающийся назад, а также установленная на лобовом стекле инфракрасная система поиска и сопровождения и улучшенный двигатель.

В июле этого года «Ростех» показал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-21). Ранее сообщалось, чем еще мог удивить «МАКС-21».