Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:04
19:02
Общество
Стала известна последняя информация о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
18:57
Происшествия
Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге
18:55
Общество
Обратившийся к Путину блогер подозревает «Омский каучук» в покупке постов в соцсетях
18:54
Весь мир
Глава правительства ЦАР поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
18:54
Происшествия
Сбившая детей на переходе москвичка захотела посетить храм при СИЗО
Все новости

Американцы приравняли российский Су-75 к F-35
Общество
Американцы приравняли российский Су-75 к F-35
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Москва, 21 июля. Легкий тактический самолет (ЛТС) российского производства Cу-75, который известен под прозвищем Checkmate («Шах и мат»), отнесли к тому же классу истребителей, что и легендарного «американца» — однодвигательного самолета пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом пишет профильное издание Air Force Magazine.

В американском издании также отмечается, что ЛТС напоминает еще один истребитель из США — американский X-32, проигравший в свое время по тендеру F-35 Lightning II и YF-23.

Стоит отметить, что Checkmate оборудован большим подфюзеляжным воздухозаборником, аналог которого есть и у X-32, а также коротким треугольным крылом со срезанными концами, которое немного не дотягивается до хвоста. Такая конструкция напоминает дизайн YF-23.

Военные эксперты задаются вопросом: способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35? Как сообщает Air Force Magazine, модификационные устройства, использованные в Су-75, по большей части заимствованы у российского истребителя пятого поколения Су-57. Это каплевидный фонарь, откидывающийся назад, а также установленная на лобовом стекле инфракрасная система поиска и сопровождения и улучшенный двигатель.

В июле этого года «Ростех» показал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-21). Ранее сообщалось, чем еще мог удивить «МАКС-21».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американцы приравняли российский Су-75 к F-35
су-27 су-57 ЛТС AIR FORCE
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru