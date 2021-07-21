Американский финансист назвал основные причины проблем с деньгами



Финансовая грамотность — это не про обязательное обладание степенью кандидата наук по экономике. Это совокупность знаний, установок и поведения для принятия правильных финансовых решений. Копить или тратить, во что вкладываться, можно ли брать кредит — с этими вопросами в повседневной жизни сталкивается каждый человек. И в зависимости от того, какое решение он примет, зависит его дальнейшее благополучие.

В чем чаще всего ошибаются люди? Зачем детям постигать азы финансовой грамотности? На эти и другие вопросы ответил профессор Мичиганского государственного университета, писатель, экономист Томас Раймер в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Финансист с пеленок

Умение управлять своими деньгами необходимо людям в любом возрасте, отметил в ходе встречи Раймер. Когда профессор начал свою преподавательскую карьеру, его удивил тот факт, что школьники и студенты мало знают о деньгах и о том, как ими самостоятельно грамотно распоряжаться. В институт финансовой грамотности к Раймеру на занятия приходят люди разных возрастов, но студентам и школьникам он уделяет особое внимание: для них он написал и адаптировал книгу «Кто на кого работает». По мнению профессора, умение управлять карманными деньгами в школе — это задел на принятие правильных финансовых решений в будущем.

«В поле моего зрения попал такой момент — в школах совершенно не обучают финансовой грамотности. Я уверен, чем раньше мы начнем обучать детей обращению с деньгами, тем больше возможности будет у них улучшить свою жизнь в дальнейшем», — сказал спикер.

В Америке, по его словам, дети карманные деньги в основном копят. Но разумным является подход, когда что-то все же тратишь, а что-то откладываешь, считает экономист.

Как сказал профессор, начиная с четырех-пяти лет уже можно обучать ребенка финансовой грамотности. К 12-летнему возрасту дети уже могут изучать более продвинутые аспекты финансирования. Например, ребенка можно познакомить с основами фондовых рынков, — нужно просто дать ему почитать подходящую литературу. Однако экономист признал выбор такой литературы невелик — большая часть изданий либо слишком сложны для детей, либо вообще не имеют отношения к финансам. К слову, этот факт и сподвиг Райнера на написание книги о управлении финансами для детей, чтобы они смогли прочитать и понять, как работают деньги.

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При этом он поддержал практику, когда родители «платят» ребенку за хорошие оценки. По мнению Раймера, давать вознаграждение за какие-то достижения — идея хорошая. Главное — вознаграждение должно быть скромным, чтобы школьник учился не только тратить, но и экономить.

Копить или тратить?

Если раньше на вопрос, копить или тратить, можно было смело ответить — «копить», то теперь люди, наученные девальвацией валют, скачками курсов и растущей инфляцией, понимают, что это не самый разумный шаг. Раймер уверен, что в наши дни наиболее действенный подход — вкладывать деньги в то, что непосредственно растет в цене.

«Вкладывать деньги необходимо так, чтобы ты зарабатывал больше, чем процент инфляции. В Америке проблема с инфляцией появилась после пандемии. Да, она растет, а потребительский интерес снижается. Это стало своего рода вызовом для экономистов», — объяснил экономист.

При этом он не рекомендовал вкладывать деньги в криптовалюту, недавнее падение биткоина является тому подтверждением. В целом экономист отметил, что в Америке люди часто впадают из крайности в крайность: они либо тратят все деньги подчистую, либо наоборот — занимаются стяжательством. Хотя в управлении личными финансами необходим баланс. В небольших тратах на вещи ради удовольствия, по мнению Раймера, нет ничего предосудительного, но что-то должно быть и отложено.

Частая ошибка

По признанию профессора, самый главный промах тех же американцев — в том, что они покупают вещи, которые им не по карману. Это потом влечет за собой серьезные финансовые проблемы. Чаще всего жители США совершают такую ошибку при покупке недвижимости.

«Если ты можешь себе позволить люксовые вещи или элитную недвижимость – пожалуйста. Но если такие вещи тебе не по карману, то трата получается излишней. В Америке многие люди тратят деньги на вещи, которые не являются необходимостью, или на те, которые не могут себе позволить», — пояснил экономист.

Сюда же относятся и кредиты, в том числе и на покупку недвижимости. Не секрет, что в США многие покупают дома, стоимость которых превышает финансовые возможности владельцев. В 2007 году это обернулось ипотечным кризисом и крахом рынка недвижимости. В то же время, если у человека действительно есть средства и он не знает куда их вложить, то покупка дома или другой недвижимости — это уже инвестиции, подчеркнул Раймер.

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Еще одной распространенной ошибкой стало то, что люди зачастую тратят накопленные деньги на вещи или услуги, которые им не нужны, убежден экономист. По его мнению, человек должен решить, что для него является необходимостью и поспособствует развитию, а без чего он может обойтись.

«Должна быть какая-то небольшая сумма, которую ты можешь потратить на то, что тебе нравится и что делает тебя счастливым. Но основную часть денег ты должен вкладывать в себя, в свое развитие. Покупка определенной книги, чтобы заниматься самообразованием», — привел пример он.

Траты, которые не несут ценности для развития человека, Раймер назвал нерациональными и рекомендовал избегать их. Самая удачная инвестиция для детей и подростков — это образование, убежден он.