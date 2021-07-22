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Ей все по плечу: режиссер Виталий Павлов об актрисе Ирине Розановой
Шоу-бизнес
Ей все по плечу: режиссер Виталий Павлов об актрисе Ирине Розановой
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Актриса, народная артистка РФ Ирина Розанова сегодня празднует 60-й день рождения. В беседе с Федеральным агентством новостей о давней дружбе с юбиляршей рассказал драматург, прозаик, сценарист и режиссер Виталий Павлов.

Собеседник ФАН поведал, как еще много лет назад судьба свела его с артисткой.

«Мы с ней очень давно знакомы, еще когда я был в театре Маяковского (Московский академический театр имени В. Маяковского. — Прим. ФАН). Там ставили мою пьесу. Она [Розанова] была распределена на одну из ролей, но тогда не получилось — страна рухнула. Ира ушла в Ленком. В 1990-х мы работали в антрепризе. Там были Армен Джигарханян, Ира и Василий Бочкарев. Года два мы работали очень плотно. Очень много гастролировали по стране и за рубежом», — сообщил драматург.

Виталий Павлов также отметил наиболее яркие, по его мнению, качества Ирины Розановой.

«Она потрясающе яркая актриса. Она большой импровизатор, не боится забыть слова. У нее потрясающая палитра: она может играть и драматические, и комедийные, и гротескные роли. Ей все по плечу. У нее потрясающее чувство юмора, а также дух соперничества на сцене. У Джигарханяна, Бочкарева и Розановой было постоянное соревнование — кто кого переиграет в импровизации. Ира была абсолютно вровень», — рассказал собеседник ФАН.

Ей все по плечу: режиссер Виталий Павлов об актрисе Ирине Розановой
Кадр из фильма «Маша в законе»  / 

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес юбилярши.

«Конечно же здоровья! Она очень востребована. Роли у нее есть и будут», — заключил Виталий Павлов.

Ранее режиссер Михаил Расходников в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Ивана Охлобыстина. По словам собеседника, в работе с этим артистом ему больше всего запомнились человеческие взаимоотношения.

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розанова виталий павлов
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