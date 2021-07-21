Милонов призвал СК проверить спектакль «Первый хлеб» на русофобию и ЛГБТ-пропаганду

Спектакль «Первый хлеб» в «Современнике» правоохранительные органы должны проверить на антироссийскую и ЛГБТ-пропаганду. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, что 19 июля в театре «Современник» была дана премьера спектакля «Первый хлеб». Пьесу написал молодой автор Ринат Ташимов, режиссером выступает гражданин Польши Бениамин Коц. В главной роли — народная артистка России Лия Ахеджакова.

Если верить отзывам людей, посетивших премьеру, спектакль рассчитан на любителей либерально-экспериментального искусства. В ходе представления на сцене взасос целуются представители сексуальных меньшинств, а главная героиня читает матерные спичи о Великой Отечественной войне.

Так, на сайте «Афиши» размещен всего один комментарий о спектакле:

«Как развидеть? Мат, грязь, троллинг на тему ВОВ, ЛГБТ... Шизофрения», — написал Руслан Ш.

Под публикацией издания «Подъем» разгорелась более острая дискуссия:

«Сильно подозреваю, что «не все так однозначно» у них там. Мораль, которую должен вынести зритель — «как же все-таки у нас гадко!» Ну или типа того», — отметила Евгения Бургас.

Кто-то даже советовал применить радикальные меры к создателям подобных спектаклей.

«Когда Россия платит за откровенную русофобию — надо что-то менять. Либо гнать из театра таких креативных, либо сам театр снимать с довольствия», — предложил Алексей Куперштох.

Федеральное агентство новостей /

Не осталась без внимания и главная героиня.

«Чего еще от Ахеджаковой ждать? Где она, там мерзость», — написала Ира Гридасова.

Досталось и Министерству культуры.

«Стыдобааа! Позорище! А вот с Минкультом явно что-то не так», — считает Денис Фаткулин.

Работники сферы искусства обязательно должны понести ответственность за такой спектакль, считает Виталий Милонов.

«Я думаю, что в нашем Министерстве культуры давным-давно засели латентные… сотрудники. Я думаю, действует тайная незримая ЛГБТ-сеть, которая дергает за ниточки нужных людей и активизирует своих сторонников. Считаю, что с помощью экспертов-культурологов из Генеральной прокуратуры и Следственного комитета надо провести исследование на предмет соответствия спектакля «Первый хлеб» требованиям законов Российской Федерации», — обратил внимание депутат.

По мнению политика, администрации «Современника» должны быть заданы очень серьезные вопросы —настолько серьезные, чтобы в следующий раз они проявляли осторожность в своих «творческих экспериментах», и не списывали все на «право художника выражать свое мнение».

«Они наняли режиссером человека, который страдает генетической русофобией. Этот поляк мстит нам за «угнетение» — Речь Посполитая несколько раз лезла в Россию. Возможно, его прапрадедушка когда-то быстро драпал из Москвы или Смоленска. Это безобразие! Неужели в «Современнике» не могут найти наших патриотически мыслящих режиссеров и нормальных актеров? Русофобы получают государственные деньги!» — возмутился собеседник ФАН.

Виталий Милонов подчеркнул, что следственным органам необходимо выявить, каким образом подобные спектакли появляются на сценах наших государственных театров, и привлечь к жесткой ответственности не только автора спектакля, а всех, кто подобное разрешил.

Ранее ФАН рассказал, как Милонов жестко ответил ЕСПЧ на требование разрешить в России однополые браки.