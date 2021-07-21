В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу

Москва, 21 июля. Вопросы развития сельских территорий следует внести в народную программу партии «Единая Россия».

Соответствующее заявление сделали участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которая состоялась на площадке партии.

По словам зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, устойчивое развитие этих территорий невозможно без эффективной работы представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса. Помимо этого, он отметил, что повышению качества жизни будут способствовать новые приоритеты, которые закрепят в народной программе ЕР.

Ранее стало известно, что представители партии призвали все политсилы подписать соглашение о проведении безопасных выборов в условиях пандемии COVID-19. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия также призвала обеспечить россиян средствами индивидуальной защиты.