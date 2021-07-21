Эксперт заявил, что развлечения Безоса на орбите не повредят имиджу Юрия Гагарина

Репутация первых советских покорителей космоса незыблема — они навсегда вписали свои имена в мировую историю. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Предприниматель Джефф Безос 20 июля совершил полет в космос на суборбитальном корабле New Shepard, принадлежащем его компании Blue Origin. Компанию бизнесмену составили его младший брат Марк, 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов, а также 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом — профессиональный летчик. В ходе полета, который длился 11 минут, космические туристы испытали состояние невесомости, которым решили воспользоваться для развлечений и ловли ртом парящей прямо в воздухе еды. Путешествие закончилось благополучно, шаттл с туристами приземлился на родную планету.

Баранец убежден: парк аттракционов, который устроил на околоземной орбите Безос, не в состоянии запятнать репутацию первых советских покорителей космоса.

«Вы знаете, к Юрию Гагарину никакая грязь не пристанет, как бы кто ни пытался изгаляться, — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды». — Надругательства над его памятью я здесь не вижу: Гагарин вечен, он — первый человек в космосе, который сделал свое дело и навсегда вписал свое имя в историю космонавтики».

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Что же до основателя Blue Origin и его клиентов, то они, по словам эксперта, бесятся с жиру.

«Это уже — их дела и забавы, — заметил собеседник ФАН. — Денег много, вот они и сходят с ума как могут, каждый по-своему. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще немало подобных полетов».

Баранец заявил, что до тех пор, пока у России не появятся подобные технологии, нам остается только завидовать.

«Если нас опережают, значит, надо чесать репу и догонять! — убежден военный обозреватель «Комсомольской правды». — И не надо здесь щеголять высоким патриотизмом — он уместен лишь тогда, когда мы действительно первые в космической отрасли! Наша национальная гордость должна базироваться на честных фактах, а не на блефе. За успехами наших соперников надо пристально следить — и делать далеко идущие выводы, а не насмехаться над тем, как они развлекаются на околоземной орбите».

Ранее эксперт назвал Великобританию «самой борзой» страной НАТО.