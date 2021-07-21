Как Константин Кинчев избежал ответственности за подпольный концерт

Санкт-Петербург, 21 июля. В российском Комитете по культуре сообщили о проверке информации о проведенных девятого и десятого июля несогласованных концертах на территории культурного центра «Лендок», пишет «Петербургский дневник».

Представители киностудии рассказали, что в 2017 году площадка была сдана в долгосрочную аренду как студия звуко- и видеозаписи. Но начиная с прошлого, 2020 года, организация свою деятельность официально прекратила, не получив QR-код стандарта безопасности, чем нарушила постановление городского правительства.

«Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации, арендатор заключил договор с организаторами съемок группы «Алиса», — пояснили в пресс-службе комитета.

В ведомстве объяснили, что согласование мероприятий относится к зоне ответственности площадки и никакого отношения к артисту не имеет. Компании-арендатору уже предъявлены административные обвинения, а Константин Кинчев наказания избежит.

Сотрудники пресс-службы также подтвердили, что фестиваль «KKinchevFest», планируемый к проведению в августе, согласования Роспотребнадзора не получил.

Ранее сообщалось, почему был отменен музыкальный фестиваль «Рок Чистой Воды» в Нижнем Новгороде.