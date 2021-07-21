Путин поручил правительству подумать о передаче полномочий по охране леса

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подумать о передаче полномочий по охране леса в некоторых регионах на федеральный уровень.

Российский лидер проводит большое совещание с кабмином 21 июля. В ходе общения с правительством глава государства поднял вопрос лесоохраны. Путин распорядился подготовить предложения о передаче полномочий на федеральный уровень в некоторых регионах с низкой плотностью населения и большой лесной растительностью.

Власти ранее назвали возможную причину пожара в Тольятти. Специалисты не исключили, что лес загорелся из-за поджога.