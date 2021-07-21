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Лавров: Россия не намерена отправлять военных в Афганистан

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:20
Армия
Лавров: Россия не намерена отправлять военных в Афганистан
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 июля. Россия не будет размещать ВС РФ в Афганистане или наносить точечные удары по террористам в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью «Интерфаксу».

Обострение ситуации в Афганистане произошло после вывода войск США из региона. Боевики взяли под свой контроль большую часть провинций страны и готовят осаду крупных городов.

На фоне активизации террористов в Афганистане, подразделения ВС Таджикистана приступили к военным учениям на севере своей страны. При этом в августе состоятся совместные маневры российских и таджикских военнослужащих на полигоне Харб-Майдон.

Ранее стало известно, что танкисты 201-й базы ВС РФ, дислоцированной в Таджикистане, прибыли на учения к афганской границе. Российские специалисты совершили 200-км марш.

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Все новости / Армия / Лавров: Россия не намерена отправлять военных в Афганистан
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