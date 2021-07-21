Египетские фермеры и торговцы остались без урожая манго на фоне изменения климата

Каир, 21 июля. Египетские фермеры потеряли урожай манго, обвиняя в этом изменение климата. Население северо-восточного города Исмаилия, входящего в систему Суэцкого канала, начинает сбор в июне и заканчивает в сентябре или октябре. Сезон наступил, но деревья пустые.

«В текущем году я потерял большую часть продукции. Это произошло впервые за последние десятилетия», — поделился местный житель.

По его словам, сбор урожая манго ждали с нетерпением, особенно торговцы, которые заплатили заранее. Однако фермеры, выращивающие фрукт в Исмаилии, на фоне сложившихся погодных условий потеряли более 80% плодов.

Люди считают, что случившееся приведет к социально-экономической катастрофе, поскольку большинство горожан, а это около 15 миллионов человек, так или иначе трудятся в манговом бизнесе.

В 2021 году Исмаилия получила 260 тыс. тонн различных видов фрукта, что составило почти 12% от общего объема производства в Египте. Манго, выращенные в данном населенном пункте, известны качеством и успешно продаются не только в стране, но и за рубежом, а также приносят приличную прибыль.

«В марте температура была необычайно высокой и уничтожила большую часть плодов до того, как они созрели на деревьях», — отметил глава Научно-исследовательского института садоводства.

Например, местный фермер ранее производил 10 тонн манго, но сейчас собрал лишь 400 килограммов. Он назвал произошедшее катастрофой, поскольку остался без средств к существованию.

«Это составляет менее 5% от того, что я ожидал. Не знаю, как верну деньги, особенно с учетом перспективы роста жары в ближайшие годы», — добавил он.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Министр водных ресурсов и ирригации Египта Мухаммад Абдул-Аты заявил, что глобальное изменение климата угрожает и другим культурам, включая бананы и помидоры, поэтому является одной из самых сложных проблем, стоящих перед страной. По его мнению, под угрозой оказалась продовольственная безопасность.

Некоторые исследования предсказывают, что землепользование преобразуется из-за наводнений, вызванных повышением уровня моря. Потепление уменьшит и количество осадков. Ожидается, что к 2060 году агропромышленный комплекс сократится на 8–47%, а занятость в сельском хозяйстве — до 39%.

Миллионы египтян мигрируют из прибрежных районов в другие регионы государства, потому что часть дельты реки Нил, где проживает около 50% граждан и находится центр выращивания, производства и переработки культур, исчезнет после ожидаемого повышения уровня моря. Североафриканская страна, предположительно, потеряет от 12 до 15% земель.

Каирские фермеры перечислили и другие проблемы отрасли. По их словам, сельскому хозяйству вредят бактериальные болезни растений, которые поражают стебли и листья манго, что также частично уничтожает урожай. Кроме того, некоторые землевладельцы используют неэффективные, поддельные пестициды.

Однако данные факторы все равно лишь дополняют общую картину последствий изменения климата для египетского агропромышленного комплекса, поэтому жители Исмаилии призвали власти компенсировать убытки.

«Некоторые фермеры потеряли более 80% ожидаемой продукции. Им нужна помощь, иначе они могут попасть в тюрьму из-за накопленных долгов», — добавили горожане.

Законодатели, представляющие населенный пункт, недавно подняли соответствующий вопрос в парламенте, поскольку ранее власти не поддерживали землевладельцев, которые теперь в долгах и не знают, как жить дальше. Людям предлагают найти новый способ заработка или переключиться на другие культуры, которые могут адаптироваться к повышающимся температурам.