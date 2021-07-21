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Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
Федеральное агентство новостей  / 

Единственная прибывшая на МАКС-2021 китайская компания стремится показать своим присутствием роль сотрудничества между Пекином и Москвой в аэрокосмической сфере. Об этом ФАН заявил представитель китайской делегации, сотрудник China Great Wall Industry Corporation Джао Ихуань.

Участник авиасалона из Китая рассказал, что его корпорация занимается развитием космических технологий.

«В этом году мы — единственная китайская компания, представленная на МАКС, — рассказал собеседник ФАН. — Мы привезли искусственные спутники и несколько крупных проектов космической отрасли, связанных со спутниковыми навигационными системами, беспилотными полетами, исследованием Луны и Марса».

Всем хорошо известно, что Россия и Китай сотрудничают в аэрокосмической сфере, обратил внимание собеседник агентства.

«Вот почему несмотря на пандемию коронавируса мы приехали на салон, — объяснил представитель компании. — Наша главная цель участия в МАКС в качестве единственной компании из Китая — продемонстрировать дружбу между нашими странами. Кроме того, мы хотели бы продемонстрировать достижения Китая в аэрокосмической сфере и найти покупателей для представленных нами проектов».

Международный авиационно-космический салон (МАКС) —аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Ранее ЦАГИ увидел в пандемии перспективы для развития сверхзвуковой авиации.

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Все новости / Армия / Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
россия китай космос макс-2021
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