Британский стрелок Эмбер Хилл не будет участвовать в Олимпиаде из-за COVID-19

Токио, 21 июля. Спортсменка из Великобритании Эмбер Хилл пропустит соревнования по стрельбе на Олимпиаде в Токио из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Девушка сдала тест 21 июля, результат оказался положительным, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Великобритании. Хилл очень разочарована случившемся и пытается понять, как это произошло. Ничего, кроме опустошения, спортсменка не чувствует.

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