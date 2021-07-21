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Театр «Современник» обвинили в унижении ветеранов
Общество
Театр «Современник» обвинили в унижении ветеранов
Федеральное агентство происшествий  /  Ирина Никитина

Москва, 21 июля. Новую постановку театра «Современник» «Первый хлеб» жестко раскритиковали в Сети. Зрители пришли в ужас от неуважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Премьерный показ прошел всего несколько дней назад. Режиссером спектакля выступил польский театрал Бениамин Коц. По его словам, спектакль рассказывает про «разные полюса реальности, про молодость и старость, мир и войну, жизнь и смерть». Главную роль сыграла 83-летняя Лия Ахеджакова.

«Современник» долго готовился к премьере, репетиции проходили в течение десяти месяцев. Однако на выходе получилось совсем не то, что ожидалось. По оценке экспертов, постановка не имеет никакой художественной ценности и направлена, в первую очередь, на формирование негативного взгляда на победу СССР в Великой Отечественной войне. Больше всего зрителей разозлил монолог Лии Ахеджаковой, который она произносит на кладбище рядом с могилами ветеранов.

Многие считают, что известная советская и российская актриса выжила из ума на 84-м году жизни. Ветераны боевых действий были настолько возмущены постановкой, что собираются направить коллективную жалобу с обвинениями.

«Команда «Ветеранских вестей» возмущена фактом беспринципного унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и циничной пропагандой ЛГБТ. Мы направим открытые обращения в правоохранительные органы для проверки», — сообщает основатель «Ветеранских вестей», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

Ранее стало известно об уходе актрисы Ольги Дроздовой из «Современника». В комментарии ФАН художественный руководитель театра Виктор Рыжаков объяснил, с чем связано такое решение звезды.

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ветераны ахеджакова современник
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