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Политолог объяснил, почему русский язык подвергается гонениям на Украине
Весь мир
Политолог объяснил, почему русский язык подвергается гонениям на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

В последнее время с повестки дня не уходит вопрос о притеснении русского языка на территории Украины. Политолог и профессор Дмитрий Выдрин рассказал, почему русский язык подвергается таким гонениям.

Он отмечает, что почти все президенты Украины начинали с предложений официально наделить полномочиями русский язык: в избирательной программе Леонида Кучмы было положение «Русский язык как второй государственный», а Виктор Ющенко говорил об усилении возможностей и роли русского языка. Но через год, максимум через два все они становились ярыми ненавистниками русского языка — даже те, кто на нем мыслил.

«И вот эти люди, которые приходили как русскоязычные, через год-два становились ненавистниками русского языка и всего русского. С моей скромной точки зрения, почему это происходило — потому что через год-два все президенты Украины понимали, как можно капитализировать независимость Украины в личном плане», — рассказывает Выдрин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он объясняет это тем, что почти все президенты приходили на пост как средне состоятельные люди, для которых даже миллион в гривнах был заоблачной суммой. А через пару лет им уже казалось, что и миллиард — не такие уж большие деньги. За это время они понимали, как можно независимость страны конвертировать в том числе и в личные деньги, поэтому старались максимально избавиться от всего русского на своей территории, в том числе посредством притеснения русского языка. Однако принимаемые усилия все равно не могут заставить людей говорить на украинском языке.

«Русский язык так хитро устроен, что на нем можно, но тяжеловато ненавидеть русских. Своей архитектурой, архитектоникой русский язык очень сильно психологически обрубает ненависть, зачатки ненависти», — подытожил политолог.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Наталья Поклонская прокомментировала притеснение русского языка на Украине и пояснила, к чему это приведет.

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украина русский язык президенты
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