Вакцинированные граждане получат скидки на запчасти и ТО от АвтоВАЗа

Москва, 21 июля. АвтоВАЗ предоставит запчасти, аксессуары и услуги техобслуживания по более выгодным ценам тем клиентам, которые покажут свой сертификат о вакцинации.

Отечественный автопроизводитель запустил ограниченную по времени акцию. Она поощряет жителей России, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

«Специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов «Lada Dеталь»», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Перед вакцинацией недопустимо ослаблять иммунитет организма: человек должен чувствовать себя стабильно хорошо. Если перед уколом гражданин употреблял алкоголь, это может стать дополнительным риском для организма, предупреждают медики.

Пресс-служба МВД ранее подтвердила, что при добровольном прохождении техосмотра водители начнут получать скидку на ОСАГО. Еще одним бонусом могло бы стать понижение ставки транспортного налога, сообщает «ФедералПресс».