Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 17:33
17:33
Общество
Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19
17:33
Экономика
Путин на совещании предложил обсудить тему выплат 10 тысяч рублей школьникам
17:30
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в десяти регионах России
17:29
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
17:28
Политика
Лукашенко назвал США виновными в провокациях против Белоруссии
17:27
Общество
Ведущая «Квартирного вопроса» оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД
17:24
Политика
ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО
17:22
Политика
В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу
17:22
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
17:17
Общество
Путин анонсировал поездку Мишустина на Дальний Восток
Все новости

Вакцинированные граждане получат скидки на запчасти и ТО от АвтоВАЗа
Экономика
Вакцинированные граждане получат скидки на запчасти и ТО от АвтоВАЗа
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Москва, 21 июля. АвтоВАЗ предоставит запчасти, аксессуары и услуги техобслуживания по более выгодным ценам тем клиентам, которые покажут свой сертификат о вакцинации.

Отечественный автопроизводитель запустил ограниченную по времени акцию. Она поощряет жителей России, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

«Специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов «Lada Dеталь»», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Перед вакцинацией недопустимо ослаблять иммунитет организма: человек должен чувствовать себя стабильно хорошо. Если перед уколом гражданин употреблял алкоголь, это может стать дополнительным риском для организма, предупреждают медики.

Пресс-служба МВД ранее подтвердила, что при добровольном прохождении техосмотра водители начнут получать скидку на ОСАГО. Еще одним бонусом могло бы стать понижение ставки транспортного налога, сообщает «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Вакцинированные граждане получат скидки на запчасти и ТО от АвтоВАЗа
автоваз вакцинация запчасти скидки коронавирус техобслуживание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru