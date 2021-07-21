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В Театре имени Ленсовета сообщили подробности о лечении Михаила Боярского
Общество
В Театре имени Ленсовета сообщили подробности о лечении Михаила Боярского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Актер Михаил Боярский все еще находится под присмотром врачей после госпитализации с симптомами заражения коронавирусом. Об этом сообщили источники из Театра имени Ленсовета.

Боярский уже несколько дней проходит лечение от COVID-19. Прежде сообщалось, что артист страдает от легкой формы заболевания. Тем не менее, его самочувствие остается без изменений, как заявил инсайдер из Театра имени Ленсовета.

«Пока без изменений. Пока еще под наблюдением врачей», — отметил источник ТАСС.

Первые подробности о госпитализации Боярского появились неделю назад. Артист был доставлен в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Тогда представители театра сообщили, что состояние здоровья актера не вызывает опасений: болезнь протекает в легкой форме из-за прививки, которую Боярский сделал осенью 2020 года.

Недавно стало известно, что пловец Илья Бородин заразился COVID-19. Спортсмен пропустит летнюю Олимпиаду из-за лечения.

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здоровье боярский коронавирус
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