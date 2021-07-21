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Путин оценил ситуацию с ценами на базовые продукты питания в России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:29
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Экономика
Путин оценил ситуацию с ценами на базовые продукты питания в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 июля. Ситуация с повышением цен на базовые продукты питания стоит особенно остро, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Правительству РФ доложить о ситуации с ценами на базовые продукты, в том числе на овощи — так называемый «борщевой набор». Эта тема поднималась уже неоднократно по разным поводам.

Путин в среду проводит большое совещание с кабмином в режиме видеоконференции. Его темы ранее озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предложения по снижению цен на основные продукты питания ранее обсудили в партии «Единая Россия».

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путин рост цен цены на продукты
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