Путин оценил ситуацию с ценами на базовые продукты питания в России

Москва, 21 июля. Ситуация с повышением цен на базовые продукты питания стоит особенно остро, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Правительству РФ доложить о ситуации с ценами на базовые продукты, в том числе на овощи — так называемый «борщевой набор». Эта тема поднималась уже неоднократно по разным поводам.

Путин в среду проводит большое совещание с кабмином в режиме видеоконференции. Его темы ранее озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предложения по снижению цен на основные продукты питания ранее обсудили в партии «Единая Россия».