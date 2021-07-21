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Путин призвал иностранных коллег не делить пандемию коронавируса на «свою и чужую»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:04
Политика
Путин призвал иностранных коллег не делить пандемию коронавируса на «свою и чужую»
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 21 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин не понимает своих зарубежных коллег, которые тормозят регистрацию отечественных вакцин против коронавируса.

По словам главы государства, он также не понимает коллег, которые делят эпидемию на свою и чужую. Соответствующим заявлением российский лидер поделился во время открытия совещания с членами правительства.

«Трудно понять многих коллег, которые<...>тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными», — заявил он.

Помимо этого, российский президент подчеркнул, что «коварная» пандемия создает определенные проблемы.

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путин вакцина коронавирус
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