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Путин заявил о коварстве пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:18
Общество
Путин заявил о коварстве пандемии коронавируса
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что «коварная» пандемия коронавирусной инфекции создает определенные проблемы для всего мира.

«Коварная возвращающаяся» пандемия коронавирусной инфекции доставляет проблемы не только России, но и другим странам мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства.

«Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира», — рассказал он.

Глава государства также отметил, что не понимает коллег, разделяющих пандемию на свою и чужую. Он подчеркнул, что нельзя бороться с распространением COVID-19 по отдельности.

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Владимир Путин пандемия коронавирус
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