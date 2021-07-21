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В России могут принять закон об уравнивании прав многодетных семей по всей стране

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:22
Общество
В России могут принять закон об уравнивании прав многодетных семей по всей стране
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Москва, 21 июля. Закон, который будет уравнивать в правах всех многодетных семей, проживающих на территории России, могут принять в стране.

Госдума следующего созыва может одобрить закон о введении единых льгот для многодетных семей на территории всей страны. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. В настоящее время региональные власти сами решают, какие льготы предоставлять местным жителям с тремя и более детьми.

Свыше 20 тыс. школьников из многодетных семей получат поддержку в виде финансовых средств для подготовки к новому учебному году на Ямале. Об этом ранее рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

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госдума льготы многодетные семьи
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