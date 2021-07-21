Путин заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации в России

Москва, 21 июля. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повысить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, важно убеждать людей в том, что нужно прививаться от COVID-19. Кроме того, Путин отметил, что граждане в большинстве своем понимают необходимость вакцинации. Однако навязывать прививку нельзя, считает российский лидер.

Президент также выразил удивление от решений иностранных коллег, которые «тормозят регистрацию вакцин» и «делят эпидемию на свою и чужую».

Путин ранее назвал «коварной» возвращающуюся пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, она доставляет немало проблем.