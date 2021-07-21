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Путин заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации в России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:11
Общество
Путин заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 июля. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повысить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, важно убеждать людей в том, что нужно прививаться от COVID-19. Кроме того, Путин отметил, что граждане в большинстве своем понимают необходимость вакцинации. Однако навязывать прививку нельзя, считает российский лидер.

Президент также выразил удивление от решений иностранных коллег, которые «тормозят регистрацию вакцин» и «делят эпидемию на свою и чужую».

Путин ранее назвал «коварной» возвращающуюся пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, она доставляет немало проблем.

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