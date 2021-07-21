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Путин заявил, что ряд регионов России смог предотвратить ЧС из-за аномальной жары

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:12
Общество
Путин заявил, что ряд регионов России смог предотвратить ЧС из-за аномальной жары
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 21 июля. Некоторым российским регионам удалось избежать введения режима ЧС на фоне аномальной жары.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции. При этом остаются регионы, где ЧС предотвратить еще не удалось. С начала пожароопасного сезона в стране возникло 11 тыс. очагов возгорания в лесах, добавил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Сотрудники экстренных служб ранее ликвидировали лесной пожар на территории Корякского заповедника на Камчатке. Огонь охватил свыше 32 тыс. гектаров.

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путин чс жара
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