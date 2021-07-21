Путин заявил, что ряд регионов России смог предотвратить ЧС из-за аномальной жары

Москва, 21 июля. Некоторым российским регионам удалось избежать введения режима ЧС на фоне аномальной жары.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции. При этом остаются регионы, где ЧС предотвратить еще не удалось. С начала пожароопасного сезона в стране возникло 11 тыс. очагов возгорания в лесах, добавил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Сотрудники экстренных служб ранее ликвидировали лесной пожар на территории Корякского заповедника на Камчатке. Огонь охватил свыше 32 тыс. гектаров.