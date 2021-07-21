В Белоруссии назвали абсурдной истерику Запада по поводу совместных учений с Россией

Истерика западных СМИ по поводу совместных учений России и Белоруссии — это попытка прикрыть и оправдать ползучую экспансию НАТО. Об этом в интервью ФАН заявил политолог из Минска Алексей Дзермант.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в страну направились первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

По словам старшего научного сотрудника Института философии Национальной академии наук Белоруссии, европейские СМИ уже стали «шуметь» по этому поводу.

«Совместные учения — это не новшество, это давняя традиция еще со времен СССР. Наши страны проверяют боеготовность своих армий. Подобные учения проводятся обычно раз в два года и всегда носят оборонительный характер. Руководители Белоруссии и России приглашают представителей стран НАТО в качестве наблюдателей, так как политика наших стран подчеркнуто открытая и мирная», — пояснил эксперт.

По словам Дзерманта, ангажированные европейские СМИ под руководством Вашингтона уже начали выпускать провокационные публикации. По сути, Запад параллельно проводит свои «учения», сейчас у них полным ходом идет информационная «арт-подготовка».

«Инсинуации западных писак о том, что произошло что-то «экстраординарное», и «российские войска вступили на территорию Белоруссии» — обычная пропаганда, ведение информационной войны, ложь Запада о наших странах. В 2017 году в Европе по такому же поводу случилась самая настоящая истерика. Европейские СМИ кричали об «оккупации» Белоруссии и «угрозе» со стороны России Евросоюзу. Несомненно, информационные атаки повторятся и в этот раз», — предупредил собеседник ФАН.

mil.by / Министерство обороны Республики Беларусь

Политолог обратил внимание, что инфраструктура и численность войск НАТО у границ России и Белоруссии год от года планомерно наращивается. Например, на территории Польши и Литвы находится постоянный иностранный контингент. Все это Запад оправдывает якобы имеющейся российской угрозой.

«Ситуация абсурдна, США шлет из-за океана свои войска к нашим границам, при этом Америку и Европу якобы пугает «агрессивное перемещение» белорусских и российских войск внутри наших стран. Очевидно, что военных баз России или Белоруссии в Мексике нет и мы не проводим маневры у южной границы штатов Техас и Калифорния. Шум, поднимаемый западными СМИ, имеет целью прикрыть и хоть как-то оправдать военную экспансию со стороны Лондона и Вашингтона», — добавил собеседник ФАН.

Россия и Белоруссия —близкие союзники, которые готовы отразить любую агрессию, и противник должен это понимать, подчеркнул Алексей Дзермант. Пассивно наблюдать за наращиванием сил блока НАТО на западных границах Москва и Минск не будут. За каждым недружественным шагом Евросоюза, Великобритании и США последует адекватная реакция, констатировал эксперт.

Ранее ФАН рассказал, кого и почему пугают военные парады в России.