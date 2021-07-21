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Художники-миниатюристы готовятся установить новый рекорд на фестивале «Русское поле»
Общество
Художники-миниатюристы готовятся установить новый рекорд на фестивале «Русское поле»
ТАСС  /  Михаил Терещенко

Москва, 21 июля. Юбилейный фестиваль «Русское поле» готовится к открытию в Москве. Одним из главных экспонатов мероприятия станет масштабное панно мастеров-миниатюристов.

Мастера Федоскинской фабрики совместно расписывали новое общее панно, которое готовится превзойти по размерам любые другие полотна миниатюристов. Художников вдохновил на работу прошлогодний успех Жостовской фабрики: их поднос был более двух метров в длину и вошел в Книгу рекордов России. В этом году Федоскинские мастера надеются превзойти этот результат, передает издание «Вести Подмосковья».

Помимо выставки работ миниатюристов, на фестивале также пройдет награждение участников конкурсов в основных номинациях, а также баттл поваров, концерт с участием звезд эстрады и множество других мероприятий. Фестиваль получит онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале.

Тула также готовится к проведению международного мероприятия. В городе состоится кинофестиваль «Улыбнись, Россия!», который посетят звезды российского кино и телевидения.

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рекорд фестиваль русское поле
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