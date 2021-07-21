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Представители концерна «Калашников» поделились кадрами с испытаний ракет «Вихрь»
Армия
Представители концерна «Калашников» поделились кадрами с испытаний ракет «Вихрь»
Pr Scr ak.kalashnikovgroup.ru  /  Концерн &quot;Калашников&quot;

Москва, 21 июля. Испытания новейших российских ракет «Вихрь-1» состоялись в марте 2021 года на полигоне Министерства обороны РФ. Во время маневров специалисты совершили 22 пуска.

Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики и боеготовность вооружения после внедренных улучшений. Представители концерна «Калашников» опубликовали видеоролик с места испытаний.

Новейшие управляемые ракеты «Вихрь» могут развивать скорость порядка 610 м/с. При этом дальность применения составляет от 800 до 10 000 м, а высота – от 10 до 4 000 м. Носителями снарядов являются вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Ранее стало известно, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в августе 2021 года. Запуск пройдет с фрегата «Адмирал Флот Советского Союза Горшков». При этом на Западе «Цирконы» уже прозвали «убийцами авианосцев», передает «Царьград».

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ракеты калашников испытания ка-52 вихрь
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