Представители концерна «Калашников» поделились кадрами с испытаний ракет «Вихрь»

Москва, 21 июля. Испытания новейших российских ракет «Вихрь-1» состоялись в марте 2021 года на полигоне Министерства обороны РФ. Во время маневров специалисты совершили 22 пуска.

Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики и боеготовность вооружения после внедренных улучшений. Представители концерна «Калашников» опубликовали видеоролик с места испытаний.

Новейшие управляемые ракеты «Вихрь» могут развивать скорость порядка 610 м/с. При этом дальность применения составляет от 800 до 10 000 м, а высота – от 10 до 4 000 м. Носителями снарядов являются вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Ранее стало известно, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в августе 2021 года. Запуск пройдет с фрегата «Адмирал Флот Советского Союза Горшков». При этом на Западе «Цирконы» уже прозвали «убийцами авианосцев», передает «Царьград».