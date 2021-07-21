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Нью-Йорк заволокло дымом от пожаров на западе США

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:15
Происшествия
Нью-Йорк заволокло дымом от пожаров на западе США
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алексей Мавлиев

Нью-Йорк, 21 июля. Жители Восточного побережья США пожаловались на дым от лесных пожаров в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния.

Жители Восточного побережья США пожаловались на дым от лесных пожаров в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния. Как отмечает старший метеоролог Accuweather Карл Эриксон, в скором времени дым накроет и Нью-Йорк.

«То, что обычно было бы просто приятным солнечным днем с голубым небом, вероятно, будет иметь молочно-туманный оттенок», — заявил Эриксон.

Он уточнил, что речь идет о дыме из западных штатов, который уже преодолел территории над Великими озерами, прошел магистраль I-95 и направляется в сторону Нью-Йорка. В то же время жителям мегаполиса не стоит беспокоиться из-за качества воздуха, так как дым будет находиться очень высоко.

Однако, по данным ТАСС, в городе уже чувствуется запах гари и заметна дымка. Солнце приобрело красный оттенок, а в воздухе содержится повышенное содержание вредных веществ.

Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар полностью уничтожил небольшой городок в Канаде.

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нью-йорк лесные пожары дым
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