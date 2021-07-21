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Украинских телезрителей разгневал перевод сериала «Сваты» на родной язык

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:21
Политика
Украинских телезрителей разгневал перевод сериала «Сваты» на родной язык
Кадр из сериала «Сваты 2»

Киев, 21 июля. Перевод сериала «Сваты» на государственный язык на канале «1+1» разгневал украинских телезрителей. Пользователи Сети высказались в комментариях на сайте.

Интернет-юзеры выразили недовольство в связи с переводом известного сериала на украинский язык. По мнению телезрителей, это испортило качество «Сватов». Одна из пользователей написала, что переводить сериал на «мову» — «уже через край».

«Кто эту чушь будет смотреть?» — поинтересовалась она.

Украинских телезрителей разгневал перевод сериала «Сваты» на родной язык
Кадр из сериала «Сваты»  / 

Другой комментатор назвал перевод ужасом и возмутился, как можно испортить хороший сериал. Телезритель пообещал искать «Сватов» на языке оригинала в Сети.

«Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», — разгневался очередной пользователь.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». «Мова» считается обязательной для органов государственной власти и общественных сфер по всей стране. С16 июля 2021 года украинский язык является обязательным для трансляции фильмов и сериалов на телевидении.

Звезда «Сватов» актер Анатолий Васильев с пониманием отнесся к возмущенным фанатам. Артист подчеркнул, что комедийные сериалы лучше смотреть на языке оригинала. Васильев назвал перевод шуток тонкой вещью, которая может быть утрачена.

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украина сериал сваты
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