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На авиасалоне МАКС-2021 представлен приспособленный к жаре вертолет Ка-32А11М

  /   Обновлено: 21 июля 2021 16:45
Армия
На авиасалоне МАКС-2021 представлен приспособленный к жаре вертолет Ка-32А11М
wikipedia.org  /  Timofeich/CC BY-SA 3.0

Жуковский, 21 июля. Новая версия вертолета Ка-32 показана на авиасалоне МАКС-2021, сообщается на сайте главы Башкортостана Радия Хабирова.

Презентация модернизированного вертолета Ка-32А11М состоялась на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Хабиров и индустриальный директор авиакомплекса Ростеха Анатолий Сердюков осмотрели экспозицию холдинга «Вертолеты России». Выпуском обновленных Ка-32 занимаются специалисты Кумертауского авиазавода.

Версия Ка-32А11М получила кабину с системой бортового радиоэлектронного оборудования. Специалисты установили на обновленном вертолете более мощные двигатели. Благодаря этому новшеству машина способна эффективнее действовать в условиях жарких и горных регионов. Грузоподъемность модели повысилась на 1600 кг.

Посетители МАКС-2021 ранее смогли увидеть экспортный вариант комплекса радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ-Э». Он установлен на вертолете Ми8-MТПР1. Также глава ОАК анонсировал создание морской версии легкого истребителя Checkmate, передает «Царьград».

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вертолет макс ка-32 башкорторстан
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