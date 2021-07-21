Вашингтон не нашел причин для участия в «нормандском формате»

Вашингтон, 21 июля. Вовлеченность США в переговоры «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе не поможет решить проблему, уверен советник Госдепа Дерек Шолле.

Он не нашел причин для участия Соединенных Штатов в разрешении ситуации в регионе. Советник выступил во время своего визита на Украину.

«На данный момент, я полагаю, участие США в «нормандском формате» — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — подчеркнул Дерек Шолле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал важнейший элемент «нормандского формата». По словам главы государства, это прекращение режима огня в Донбассе.